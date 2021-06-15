Депутатам сделают прививки вакциной Pfizer по отдельному графику - документ
Народных депутатов Украины вакцинируют препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам
Об этом в Telegram сообщил политтехнолог Тарас Березовец, передает RegioNews.
Он опубликовал приглашение, которое аппарат Верховной Рады разослал руководителям депутатских фракций.
Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам в кабинете № 52. Также для депутатов составят отдельный график, который им пришлют позже.
При себе народным избранникам нужно иметь паспорт, идентификационный код, заполненное согласие и оценку состояния здоровья по специальной форме.
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