Депутатам сделают прививки вакциной Pfizer по отдельному графику - документ

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Народных депутатов Украины вакцинируют препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам

Об этом в Telegram сообщил политтехнолог Тарас Березовец, передает RegioNews.

Он опубликовал приглашение, которое аппарат Верховной Рады разослал руководителям депутатских фракций.

Согласно тексту документа, вакцинация депутатов будет проходить 15-18 июня по предварительно предоставленным спискам в кабинете № 52. Также для депутатов составят отдельный график, который им пришлют позже.

При себе народным избранникам нужно иметь паспорт, идентификационный код, заполненное согласие и оценку состояния здоровья по специальной форме.

Напомним, на Киевщине подпольно сбывали государственную вакцину: проведено шесть обысков.