В Краматорске открыли Центр массовой COVID-вакцинации
В городе Краматорск открыли уже третий в Донецкой области Центр вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета, передает RegioNews.
Центр будет работать на территории ледовой арены с 10 утра до 18 часов вечера 18 и 19 июня. Прививки там будут делать вакциной китайского производства CoronaVac.
Граждан будут принимать 5 бригад врачей, а в течение одного дня прививки могут получить до 300 человек.
Каждый, кто хочет получить прививку, может регистрироваться через приложение "Дія", при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.
В Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинацииВсе новости »
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