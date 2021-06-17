В Краматорске открыли Центр массовой COVID-вакцинации

Фото: krm.gov.ua

В городе Краматорск открыли уже третий в Донецкой области Центр вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета, передает RegioNews.

Центр будет работать на территории ледовой арены с 10 утра до 18 часов вечера 18 и 19 июня. Прививки там будут делать вакциной китайского производства CoronaVac.

Граждан будут принимать 5 бригад врачей, а в течение одного дня прививки могут получить до 300 человек.

Каждый, кто хочет получить прививку, может регистрироваться через приложение "Дія", при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.