Работу Центра вакцинации в Киеве могут продлить на всю неделю
Киевская городская государственная администрация рассматривает возможность организации работы Центра массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра в будние дни
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, Центр принимал посетителей вчера, 17 июня, он работает сегодня и в субботу будет работать до 14:00.
Это связано во-первых с тем, что в минувшие выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Во-вторых, надо дать отдохнуть нашим медикам. И в-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели", - сказал Кличко.
Напомним, в Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию.
Работу Центра вакцинации в Киеве могут продлить на всю неделюВсе новости »
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