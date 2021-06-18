Работу Центра вакцинации в Киеве могут продлить на всю неделю

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Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, Центр принимал посетителей вчера, 17 июня, он работает сегодня и в субботу будет работать до 14:00.

Это связано во-первых с тем, что в минувшие выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Во-вторых, надо дать отдохнуть нашим медикам. И в-третьих, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию.