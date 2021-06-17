В Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации

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На этой неделе в большинстве регионов Украины планируется работа более 60 центров массовой вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

В частности, в Днепропетровской области будут работать 12 центров, все они расположены в Днепре.

По 7 центров вакцинации откроют в Черкасской области (два в Черкассах, по одному в Умани, Звенигородке, Золотоноше, Каневе, Смеле) и в Херсонской области (три в Херсоне, по одному в Новой Каховке, Голой Пристани, Скадовске и Геническе).

По 6 центров будут работать в Киевской (два в Броварах, по одному в Белой Церкви, Славутиче, Борисполе и Ирпене) и Львовской (по одному во Львове, Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Новояворовске) областях.

По 5 центров будет работать в Одесской (4 в Одессе и один в Измаиле), Полтавской (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях) и Черновицкой областях.

В Ровенской области откроют 3 центра - в Ровно, Дубно и Вараше. В Хмельницкой области - 2 центра, в Хмельницком и Каменец-Подольском. По одному центру вакцинации будет действовать в Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской и Закарпатской областях.

В Киеве на этой неделе, как и раньше, будет принимать граждан один центр массовой вакцинации.

Напомим, в Киеве возле МВЦ образовалась огромная очередь на вакцинацию - до открытия пункта вакцинации против COVID-19 в Киевском Международном выставочном центре собрались сотни людей.

Как стало известно, что в центрах массовой вакцинации Киева, Днепра и Одессы изменился график работы: некоторые центры будут работать в четверг и пятницу, а другие в понедельник.

Также в эти выходные на Закарпатье откроют первый в области центр массовой вакцинации.