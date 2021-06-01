В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы

В Одессе исчез первый заместитель командира отряда - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

В 6:30 нам известно, что он направился в направлении работы и на место службы не прибыл. С тех пор поиски продолжаются, - сказал Демченко.

По его словам, о происшествии сообщено в правоохранительные органы.

Также поиски осуществляются нашими собственными силами, - добавил Демченко.

Как сообщалось, 28 мая в Одесской области нашли застреленным пограничника: это уже второй случай за неделю. По предварительным данным он совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что 24 мая в Одессе на территории воинской части №9997 расположенной на ул. Инглези, в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.