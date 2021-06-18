На Полтавщине задержали военных, которые воровали топливо с боевых самолетов
В Полтавской области полицейские уличили группу военнослужащих в хищении авиационного керосина с боевых самолетов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Установлено, что группа военнослужащих организовала системное хищение авиационного керосина с боевых самолетов. Похищенное топливо сбывали местным жителям.
Чтобы скрыть свою деятельность, в официальные документы вносили недостоверную информацию относительно количества израсходованного топлива во время полетов.
17 июня правоохранители разоблачили участников группы во время сбыта очередной партии керосина – 2 тысяч литров. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Харькове из отделения "Укрпочты" пытались украсть пол миллиона.