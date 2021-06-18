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18 июня 2021, 12:12 1225

На Полтавщине задержали военных, которые воровали топливо с боевых самолетов

18 июня 2021, 12:12 1225
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Фото: Нацполіція
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В Полтавской области полицейские уличили группу военнослужащих в хищении авиационного керосина с боевых самолетов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Установлено, что группа военнослужащих организовала системное хищение авиационного керосина с боевых самолетов. Похищенное топливо сбывали местным жителям.

Чтобы скрыть свою деятельность, в официальные документы вносили недостоверную информацию относительно количества израсходованного топлива во время полетов.

17 июня правоохранители разоблачили участников группы во время сбыта очередной партии керосина – 2 тысяч литров. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Харькове из отделения "Укрпочты" пытались украсть пол миллиона.

Украина криминал военные полиция криминальное дело

 
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