В Одессе мужчина из-за ссоры с женой устроил стрельбу возле мэрии
В Одессе у здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу
Как сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, инцидент произошел вечером 15 июня, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что к местным охранникам обратились дети, которые гуляли на Думской площади у здания мэрии.
"Они обратились к муниципалам, которые дежурили на прилегающем к площади Приморском бульваре. Дети сообщили, что два человека у памятника "Пушка" на Думской площади стреляют из пистолета", - рассказали в Департаменте.
Около 19:40 охранники задержали нарушителей и вызвали полицию.
Впоследствии стало известно, что между мужчиной, ранее судимым по статьям 186 (грабеж) и 189 (вымогательство) УК Украины, и его женой произошла ссора. Будучи под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, гражданин начал стрелять из пистолета.
Никто из людей не пострадал. Мужчину передали полицейским.
Напомним, на днях в центре Ивано-Франковска между компанией из пяти человек и двумя мужчинами возникла драка, которая завершилась стрельбой.