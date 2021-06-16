В Одессе мужчина из-за ссоры с женой устроил стрельбу возле мэрии

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В Одессе у здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу

Как сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, инцидент произошел вечером 15 июня, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что к местным охранникам обратились дети, которые гуляли на Думской площади у здания мэрии.

"Они обратились к муниципалам, которые дежурили на прилегающем к площади Приморском бульваре. Дети сообщили, что два человека у памятника "Пушка" на Думской площади стреляют из пистолета", - рассказали в Департаменте.

Около 19:40 охранники задержали нарушителей и вызвали полицию.

Впоследствии стало известно, что между мужчиной, ранее судимым по статьям 186 (грабеж) и 189 (вымогательство) УК Украины, и его женой произошла ссора. Будучи под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, гражданин начал стрелять из пистолета.

Никто из людей не пострадал. Мужчину передали полицейским.

Напомним, на днях в центре Ивано-Франковска между компанией из пяти человек и двумя мужчинами возникла драка, которая завершилась стрельбой.