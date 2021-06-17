В Днепре задержали трех мужчин, которые пытались поджечь магазин и кафе

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Работники криминальной полиции города Днепр задержали трех жителей города Каменское после попытки поджога магазина, расположенного рядом с кафе

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Мужчины бросили в окно бутылку с горючим веществом, после чего в помещении кафе произошло задымление. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как поджигатели на автомобиле уехали с места преступления", - сообщили правоохранители.

У задержанных изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, черновые записи со схемой расположения заведения и прилегающей территории, пластиковую емкость с неизвестным веществом и другие вещественные доказательства.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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