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17 июня 2021, 13:41 193

В Днепре задержали трех мужчин, которые пытались поджечь магазин и кафе

17 июня 2021, 13:41 193
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Фото: Нацполиция
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Работники криминальной полиции города Днепр задержали трех жителей города Каменское после попытки поджога магазина, расположенного рядом с кафе

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

Мужчины бросили в окно бутылку с горючим веществом, после чего в помещении кафе произошло задымление. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как поджигатели на автомобиле уехали с места преступления", - сообщили правоохранители.

У задержанных изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, черновые записи со схемой расположения заведения и прилегающей территории, пластиковую емкость с неизвестным веществом и другие вещественные доказательства.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали самолет, который незаконно попал из Румынии.

поджог полиция Днепр камеры область

 
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