Настоящее заминирование: в Борисполе подложили гранату под машину, водитель чудом уцелел

Фото Нацполиции

В Борисполе под Киевом неизвестный заминировал автомобиль на парковке. Граната должна была сработать, когда бы водитель тронулся. Инцидент произошел на улице Шевченко, 4

Об этом сообщил "Киев оперативный", передает RegioNews.

Злоумышленник примотал к припаркованному автомобилю Volkswagen гранату. Она должна была сдетонировать как только водитель начнет двигаться. Та веревка, которая должна была привести к роковому исходу, закрутилась в другую сторону.

Взрывоопасное устройство не сработало. Чтобы разыскать "минера", на месте правоохранители опрашивают свидетелей и осматривают прилегающую территорию.

В отделе коммуникации полиции Киевской области добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, оперативники и руководство Бориспольского районного управления полиции, работники взрывотехнической службы и патрульные.

Как сообщалось, сегодня в Киеве полиция проверяет информацию о заминировании нескольких объектов. На электронную почту полиции Киева пришло письмо о заложенной взрывчатке на станции метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".