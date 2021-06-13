В Мариуполе прошел марш к седьмой годовщине освобождения города от боевиков

Фото: Национальный корпус

В Мариуполе, к седьмой годовщине Дня освобождения города от боевиков в 2014 году, 13 июня, прошел большой марш на площади Свободы с участием нескольких тысяч человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

Отмечается, что многочисленные участники акции несли в руках флаги Украины, а также баннеры со словами поддержки спецбатальона "Азов", 150 бойцов которого принимали участие в спецоперации по освобождению Мариуполя. Кроме "Азова", в освобождении также принимали участие "Днепр-1", Национальная гвардия, бойцы 79-й аэромобильной бригады и спецназ МВД.

Также в городе сегодня пройдет военный парад с участием полка "Азов". Центром Мариуполя проедут "стражи", "казаки", "Спартаны", БТРы и другая бронетехника. Парад завершится на Театральной площади, где наградят защитников города.

Напомним, 13 июня 2014 года украинские войска освободили от боевиков город Мариуполь.

В феврале 2015 года бойцы АТО уничтожили блокпосты террористов под Мариуполем.