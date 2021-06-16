16:46  16 июня
В Мариуполе планируют повысить стоимость проезда: сколько придется платить
14:26  16 июня
Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
17:59  16 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
16 июня 2021, 14:33 215

На Донбассе погиб молодой военный с Львовщины

16 июня 2021, 14:33 215
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 16 июня, на Донбассе погиб военнослужащий родом из города Рава-Русская Львовской области Роман Галух

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Рава-Русской городской территориальной общины.

Обстоятельства гибели военного не уточняются.

"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Донбассе травмировались двое защитников Украины.

Донбасс ООС Украина война военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua