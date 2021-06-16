На Донбассе погиб молодой военный с Львовщины
В среду, 16 июня, на Донбассе погиб военнослужащий родом из города Рава-Русская Львовской области Роман Галух
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Рава-Русской городской территориальной общины.
Обстоятельства гибели военного не уточняются.
"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях на Донбассе травмировались двое защитников Украины.
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