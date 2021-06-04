В ОБСЕ назвали количество жертв взрывов среди гражданского населения на Донбассе

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В результате воздействия мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов в районе конфликта на востоке Украины с ноября 2019 года пострадало 56 гражданских, еще 20 — погибли

Об этом говорится в новом отчете СММ ОБСЕ за период с ноября 2019 года по март 2021 года, передает RegioNews .

За отчетный период Миссия подтвердила 76 жертв среди гражданского населения (20 убитых и 56 раненых) в результате взрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов, — сказано в документе.

Отмечается, что более 85% раненых или убитых составляли мужчины (56 человек) и мальчики (9 человек), остальные жертвы — это десять женщин и одна девочка.

В более чем половине случаев гражданские лица обнаружили боеприпасы или гранаты, которые сдетонировали при неправильном обращении или демонтаже. Сообщается, что в некоторых случаях из предметов пытались извлечь детали для продажи на металлолом.

По данным СММ, в 2020 году мины, которые не разорвались, боеприпасы и другие взрывоопасные объекты стали основной причиной гибели и ранения гражданских лиц в районах, которых коснулся конфликт. Так, жертвами стали 68 человек, тогда как до 66 гражданских пострадало от артобстрелов и стрелкового оружия.

При этом отмечается, что поворотным моментом стало применение 27 июля 2020 года мер по укреплению режима прекращения огня, согласованным в рамках Трехсторонней контактной группы. В период с 27 июля по 31 декабря 2020 года миссия подтвердила три жертвы среди гражданского населения в результате артобстрелов и огня из стрелкового оружия, и 37 пострадавших среди гражданского населения из-за мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Представители ОБСЕ подчеркивают, что, несмотря на обязательство принимать меры по минимизации воздействия наземных мин и воздерживаться от применения противопехотных мин, Миссия зафиксировала более 34 000 мин по обе стороны от линии соприкосновения, и Украина остается одной из стран мира, наиболее сильно загрязненных минами.

Необходимы дальнейшие действия для реагирования на долгосрочные последствия загрязнения земли минами, боеприпасами и другими взрывоопасными объектами. В период с января по март 2021 года миссия подтвердила семь жертв среди гражданского населения из-за мин, боеприпасов и других взрывоопасных предметов, а четыре из-за огня из стрелкового оружия, - говорится в отчете.

Как сообщалось относительно войны на Донбассе, с начала вооруженного конфликта погибли 152 ребенка. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на протяжении всего периода конфликта, с 2014 года по 2021 год, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.