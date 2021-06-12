В Украине повысят выплаты детям, пострадавшим от взрывчатки

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Как передает RegioNews, соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По данным Офиса президента в исследовании Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Связь между инвалидностью и получением травмы от взрывоопасных предметов должны устанавливать врачебно-консультативные комиссии учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти " ДНР" ограничила выезд детей в возрасте от 14 лет на контролируемую Украиной территорию.