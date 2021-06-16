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16 июня 2021, 14:26 6

Семейным врачам разрешат выдавать справки о полном курсе COVID-вакцинации - Кабмин

16 июня 2021, 14:26 6
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Фото: из открытых источников
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Кабмин разрешит семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации против коронавируса

Как передает RegioNews, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации… Это должно упростить получение таких свидетельств", - заявил Шмыгаль.

Также он призвал местные власти наращивать обороты вакцинации. "Сейчас будут два выходных. И оба - праздничные дни. Но нужно вакцинировать много людей. Поэтому выходные или праздничные дни не должны стать помехой", - отметил он.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за прошедшие выходные.

Кабмин Врач вакцинация коронавирус справка

 
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