Семейным врачам разрешат выдавать справки о полном курсе COVID-вакцинации - Кабмин

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Как передает RegioNews, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации… Это должно упростить получение таких свидетельств", - заявил Шмыгаль.

Также он призвал местные власти наращивать обороты вакцинации. "Сейчас будут два выходных. И оба - праздничные дни. Но нужно вакцинировать много людей. Поэтому выходные или праздничные дни не должны стать помехой", - отметил он.

Напомним, что в центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за прошедшие выходные.