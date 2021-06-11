В Минобразования назвали сроки подачи документов в вузы страны

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

Прием заявлений и документов стартует 14 июля во все учебные заведения, кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения) и военных учебных подразделений высших учебных заведений. Заканчивается прием документов в 18:00 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов; в 18:00 23 июля – для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были сданы с 1 по 13 июля, говорится в сообщении.

Как сообщалось, абитуриенты с временно неподконтрольных территорий смогут пройти подготовительные курсы со стипендией. Абитуриенты из оккупированного Крыма и ОРДЛО в этом году впервые благодаря принятому закону получили возможность пройти в летние месяцы подготовительные курсы со стипендией.

Ранее сообщалось, что основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.