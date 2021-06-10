Восемь украинских вузов попали в авторитетный мировой рейтинг университетов

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Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022. В этом году рейтинг университетов - самый большой за все время существования исследования, в него вошли 1 300 высших учебных заведений, - указано в сообщении.

Наивысшую позицию в рейтинге среди украинских вузов по результатам исследования занимает Харьковский национальный университет имени В. Каразина (511-520-я позиция).

Далее в рейтинге идут: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 601-650 позиция; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 651-700 позиция; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 позиция; Сумской государственный университет - 701-750 позиция; Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 801-1000; Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 1001-1200 позиция; Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который впервые вошел в рейтинг, - 1001-1200 позиция.

Согласно сообщению, самую высокую позицию в рейтинге уже десятый год подряд имеет Массачусетский технологический институт.

Справочно. QS World University Rankings - рейтинг университетов мира, основанный в 2004 году, превратился в авторитетный инструмент сравнительных данных об эффективности университетов.

Как сообщалось, в прошлом году в рейтинг лучших ВУЗОВ мира попали шесть украинских университетов.