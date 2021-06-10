16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 15:50 2924

Восемь украинских вузов попали в авторитетный мировой рейтинг университетов

10 июня 2021, 15:50 2924
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022. В этом году рейтинг университетов - самый большой за все время существования исследования, в него вошли 1 300 высших учебных заведений, - указано в сообщении.

Наивысшую позицию в рейтинге среди украинских вузов по результатам исследования занимает Харьковский национальный университет имени В. Каразина (511-520-я позиция).

Далее в рейтинге идут: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 601-650 позиция; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 651-700 позиция; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 позиция; Сумской государственный университет - 701-750 позиция; Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 801-1000; Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 1001-1200 позиция; Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который впервые вошел в рейтинг, - 1001-1200 позиция.

Согласно сообщению, самую высокую позицию в рейтинге уже десятый год подряд имеет Массачусетский технологический институт.

Справочно. QS World University Rankings - рейтинг университетов мира, основанный в 2004 году, превратился в авторитетный инструмент сравнительных данных об эффективности университетов.

Как сообщалось, в прошлом году в рейтинг лучших ВУЗОВ мира попали шесть украинских университетов.

рейтинг вуз университет образование Минобразования

Укрзализныця определила самые популярные поезда и направления в Украине
07 июня 2021, 17:54
Абитуриенты с временно неподконтрольных территорий смогут пройти подготовительные курсы со стипендией
02 июня 2021, 13:12
В Минобразования рассказали, кто сможет поступить в президентский университет
01 июня 2021, 11:48
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram