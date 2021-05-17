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17 мая 2021, 18:19 4

Основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня

17 мая 2021, 18:19 4
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Более 13% ее участников - выпускники прошлых лет
Более 13% ее участников - выпускники прошлых лет
Фото из открытых источников
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Основная сессия ВНО состоится 21 мая - 15 июня по графику, начнётся с химии.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает RegioNews.

На внешнее независимое оценивание в 2021 году было зарегистрировано 389 710 человек.

Основная сессия ВНО продлится по графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - русский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география, - сообщают в центре.

По словам директора УЦОКО Валерия Бойко, на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалась 250 681 человек, из которых 126 401 лицо зарегистрировалось для участия в тестировании по украинскому языку.

Для участия в тестировании по математике зарегистрировались 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта, по истории Украины - 298 972 человека, по английскому языку - 146 366 человек.

В тестировании по географии намерены принять участие 175 472 человека, по биологии - 127 202 человека, физике - 32 090 человек, химии - 12 744 человека.

ВНО по немецкому языку планируют составлять 2 418 человек, французскому языку - 561 человек, испанскому языку - 224 человека.

Из общего количества зарегистрированных участников 56,45% - выпускники школ 2021 года, 30,44% - учащиеся учреждений профобразования и студенты вузов и 13,09% - выпускники прошлых лет.

Директор УЦОКО отметил, что во время основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тыс. педагогических работников.

Дополнительная сессия состоится с 29 июня по 16 июля.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня, дополнительной - до 23 июля.

Как сообщалось, 26 апреля Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от прохождения ГИА. Они имеют возможность пройти ее по собственному желанию в формате ВНО.

Также с 6 мая стартовала регистрация на дополнительную сессию ВНО. Для регистрации нужно подготовить пакет документов.

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