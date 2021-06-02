Абитуриенты с временно неподконтрольных территорий смогут пройти подготовительные курсы со стипендией

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Абитуриенты из оккупированного Крыма и ОРДЛО в этом году впервые благодаря принятому закону получили возможность пройти в летние месяцы подготовительные курсы со стипендией

Об этом в программе телеканала "Дом" рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам образования нации Роман Грищук, передает RegioNews.

Для участия нужно выбрать один из 23 вузов, которые будут проводить подготовительные курсы, подать документы. Абитуриент будет жить на подконтрольной Украине территории, получать стипендию во время обучения на курсах, жить в общежитии, — рассказал Грищук.

По его словам, стартуют с 29 июня, но подать документы можно уже сейчас — через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Там посоветуют, какой лучше выбрать университет, в котором ближайшем к абитуриенту вузе проводятся курсы.

Это сделано, чтобы упростить процесс начала студенческой жизни. Для детей предусмотрена экскурсионная программа по городу, где проводят подготовительные курсы. Академическая часть важна, но она вторична — в первую очередь, это коммуникация с университетом, будущими одногруппниками и теми, кто также проходит подготовительные курсы, — отметил депутат.

Он уточнил, в этом году ожидается, что курсы посетит 500-700 детей, и отметил, что количество выпускников из Крыма и ОРДЛО, желающих учиться в Украине, растет ежегодно.

Они (курсы — ред.) направлены не столько на цифру роста, сколько на качество. Чтобы дети более подготовленными приходили на учебу 1 сентября. Но все-таки мы хотим, чтобы 500-750 детей в этом году прошли подготовительные курсы. А количество детей, которые в целом будут поступать в украинские университеты, тоже увеличилось. Чтобы стало 2 500. Это большая цифра, учитывая закрытые КПВВ, правило одного въезда, и учитывая пропагандистскую работу, которая осуществляется с другой стороны, — проинформировал Грищук.

Он добавил, что абитуриентам из Крыма и ОРДЛО, которые решат проходить подготовительные курсы в украинских вузах, будут выплачивать стипендию в размере двух прожиточных минимумов — около 4900 грн.

Стипендия выплачивается ежемесячно - в июле и августе. Сумма стипендии — два прожиточных минимума, это около 4 900 грн в месяц. Ученикам нужно будет получить банковскую карточку, и университет будет начислять стипендию во время обучения на курсах, — пояснил депутат.

По его словам, государство платит за университет, который проводит эти подготовительные курсы. За академическую составляющую, за проживание и стипендию.

Абитуриент ни за что не платит — он приезжает, подает документы, выбирает университет для прохождения курсов, получает стипендию во время обучения, сдает экзамен и получает сертификат об окончании подготовительных курсов. А 1 сентября идет учиться, как обычный студент, — уточнил нардеп.

По его информации, не исключается возможность дальнейшего расширения проекта.

Важно, что сейчас представлены все регионы - подготовительные курсы проводятся во Львове, в Киеве, Мариуполе, Северодонецке. Мы получим обратную связь от слушателей этих курсов и в следующем году, возможно, расширим программу. Возможно, сделаем не двухмесячные курсы, а длительные — чтобы школьник мог в 9-10 классе проходить курсы, а не только после выпуска, — отметил Грищук.

Как сообщалось, в этом году в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в этом году дополнительная сессия ВНО стартует с 29 июня.

Ранее сообщалось, что основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.