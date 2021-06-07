На Волыни умер ветеран войны на Донбассе

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В Луцке умер военный Андрей Косюр, который в 2014 году защищал Украину на Донбассе

Об этом сообщило местное информагентство "ВолиньPost" со ссылкой на Союз воинов АТО Волынской области, пишет RegioNews.

Отмечается, что внезапная смерть наступила минувшей ночью.

Известно, что Косюру было 35 лет, у этого остался сын. Он служил в 51-й бригаде в 2014-м году, проходил срочную службу во время первой волны мобилизации.

Мужчина имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны, проходил исследования в лаборатории сна доктора Погорецкого Юрия Несторовича. Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

Напомним, недавно на Донбассе погибли двое украинских военных.