16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 17:56 98

Стало известно имя военной, которая 9 июня погибла на Донбассе

10 июня 2021, 17:56 98
Читайте також українською мовою
Facebook
Читайте також
українською мовою

В четверг, 9 июня, во время выполнения служебных обязанностей в районе ООС погибла лейтенант Карина Шемчук из Закарпатья

Об этом сообщил председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров в Facebook, пишет RegioNews.

"Во время выполнения служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно - штурмовой бригады лейтенант Карина Шемчук", - отметил он.

Отмечается, что военная родилась 15 февраля 1999 года.

Напомним, что военнослужащая 128-й бригады Вооруженных сил Украины погибла во время службы.

Также сообщалось, что 9 июня боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины".

Донбасс ООС Украина смерть военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram