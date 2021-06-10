Стало известно имя военной, которая 9 июня погибла на Донбассе
В четверг, 9 июня, во время выполнения служебных обязанностей в районе ООС погибла лейтенант Карина Шемчук из Закарпатья
Об этом сообщил председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров в Facebook, пишет RegioNews.
"Во время выполнения служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно - штурмовой бригады лейтенант Карина Шемчук", - отметил он.
Отмечается, что военная родилась 15 февраля 1999 года.
Напомним, что военнослужащая 128-й бригады Вооруженных сил Украины погибла во время службы.
Также сообщалось, что 9 июня боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины".
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс