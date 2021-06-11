Все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону

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Кроме 14 коммунальных пляжей Киева, которые готовы к летнему сезону, в столице определены 18 зон массового отдыха у воды, но без купания

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

На сегодня все 14 коммунальных пляжей готовы принимать посетителей. На них оборудованы раздевалки, есть пункты спасателей и общественные уборные, – отметил Виталий Кличко.

Кроме этого, городской голова отметил, что в столице определили 18 зон массового отдыха у воды, но без купания.

Кличко отметил, что сейчас летний сезон официально пока не стартовал, поскольку вода в Днепре еще прохладная, а отдых с купанием, по нормам, разрешен при температуре выше 17 градусов.

Также на всех коммунальных пляжах, по словам мэра столицы, будут дежурить более 120 лайфгардов, а также водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия "Плесо”.

Кличко отметил, что в этом году Киев подал девять муниципальных пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг”, которая означает, что пляжи соответствуют самым высоким мировым стандартам безопасности и комфорта.

Как сообщалось, только два одесских пляжа получили разрешения на работу. Паспорта только двух пляжных участков Одессы подписаны всеми контролирующими ведомствами по состоянию на 8 июня.

Ранее стало известно, что депутаты из "Успешного Киева" инициировали разработку новых правил по очистке берегов водоемов. "Успешный Киев" совместно с КП "Плесо" и Департаментом благоустройства разработают проект решения относительно деятельности в пределах береговых линий столицы.