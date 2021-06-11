В Дарницком районе столицы в доме обвалился балкон

Фото: КГГА

В Киеве 10 июня на улице Вербицкого на шестом этаже девятиэтажки обвалилась крыша балкона

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Инцидент случился из-за прикрепленных к нему тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей. Хозяин квартиры развел на балконе огород и выращивал клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 т грунта, наполнявшего сплошную "грядку", и обвалился.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, недавно в центре Киева на тротуар упала часть балкона старого здания.