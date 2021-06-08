Только два одесских пляжа получили разрешения на работу

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Паспорта лишь двух пляжных участков Одессы подписаны всеми контролирующими ведомствами по состоянию на 8 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Таймер".

О готовности одесских пляжей к курортному сезону стало известно на заседании комиссии городского совета по вопросам экологии и предотвращению ЧС, а также вопросам связи и информационных технологий.

Речь идёт о пляже Калетон в Шампанском переулке и арендованном одним из частных предприятий участке в Аркадии. Таким образом, только эти рекреационные зоны и можно эксплуатировать сейчас в городе, хотя одесский курортный сезон начинается обычно 1 мая. В случае с ещё четырьмя пляжами осталось получить всего одну подпись.

Всего свои подписи должны поставить руководители семи различных структур.

В общем в Одессе насчитывается 79 пляжных участков, и только 14 из них не сдаются в аренду (на их территории созданы 5 муниципальных пляжей с полным пакетом бесплатных услуг).

Как сообщалось ранее, 30 мая Минздрав разрешил купаться на пляжах Одесской области. Морская вода возле двадцати двух пляжей Одесской области отвечает нормативным требованиям для купания.