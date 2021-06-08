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08 июня 2021, 18:54 1326

Только два одесских пляжа получили разрешения на работу

08 июня 2021, 18:54 1326
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Фото из открытых источников
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Паспорта лишь двух пляжных участков Одессы подписаны всеми контролирующими ведомствами по состоянию на 8 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Таймер".

О готовности одесских пляжей к курортному сезону стало известно на заседании комиссии городского совета по вопросам экологии и предотвращению ЧС, а также вопросам связи и информационных технологий.

Речь идёт о пляже Калетон в Шампанском переулке и арендованном одним из частных предприятий участке в Аркадии. Таким образом, только эти рекреационные зоны и можно эксплуатировать сейчас в городе, хотя одесский курортный сезон начинается обычно 1 мая. В случае с ещё четырьмя пляжами осталось получить всего одну подпись.

Всего свои подписи должны поставить руководители семи различных структур.

В общем в Одессе насчитывается 79 пляжных участков, и только 14 из них не сдаются в аренду (на их территории созданы 5 муниципальных пляжей с полным пакетом бесплатных услуг).

Как сообщалось ранее, 30 мая Минздрав разрешил купаться на пляжах Одесской области. Морская вода возле двадцати двух пляжей Одесской области отвечает нормативным требованиям для купания.

пляж курорты Одесса Разрешение участок

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