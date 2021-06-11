Усі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону

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Окрім 14 комунальних пляжів Києва, які готові до літнього сезону, в столиці визначено 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

На сьогодні всі 14 комунальних пляжів готові приймати відвідувачів. На них обладнані роздягальні, є пункти рятувальників та громадські вбиральні, – зазначив Віталій Кличко.

Окрім цього, міський голова зазначив, що у столиці визначили 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

Кличко наголосив, що наразі літній сезон офіційно поки не стартував, оскільки вода в Дніпрі ще прохолодна, а відпочинок з купанням, за нормами, дозволений при температурі вищій за 17 градусів.

Також на всіх комунальних пляжах, за словами мера столиці, будуть чергувати понад 120 лайфгардів, а також водолази і матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо”.

Кличко зазначив, що в цьому році Київ подав дев’ять муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор”, яка означає, що пляжі відповідають найвищим світовим стандартам безпеки та комфорту.

Як повідомлялося, тільки два одеських пляжі отримали дозволи на роботу. Паспорти лише двох пляжних ділянок Одеси підписані всіма контролюючими відомствами станом на 8 червня.

Раніше стало відомо, що депутати з "Успішного Києва" ініціювали розроблення нових правил з очищення берегів водойм. "Успішний Київ" спільно з КП "Плесо" та Департаментом благоустрою розроблять проєкт рішення щодо діяльності в межах берегових ліній столиці.