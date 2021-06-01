Депутаты из "Успешного Киева" инициировали разработку новых правил по очистке берегов водоемов

«Успешный Киев» совместно с КП «Плесо» и Департаментом благоустройства разработают проект решения о деятельности в пределах береговых линий столицы

Засилье незаконных временных сооружений, ресторанов и других объектов, работающих с нарушениями на береговой линии, мешают комфортному и безопасному отдыху киевлян на столичных пляжах.

Главой межфракционного объединения "Успешный Киев", председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владиславом Трубицыным было инициировано разработку концепции осуществления предпринимательской деятельности на береговой линии в столице.

Совместно с коммунальным предприятием "Плесо" должны быть прописаны четкие правила работы, разработана новая комплексная система, проведена инвентаризация всех объектов.

"Я давно и успешно веду борьбу за очищение прибрежной зоны, в том числе в Оболонском районе Киева. Инспекция этой территории шокировала нашествием незаконно установленных временных сооружений. Такие объекты немедленно демонтируются", - рассказывает глава МФО "Успешный Киев" Владислав Трубицын.

Но прибрежная зона - это не только место отдыха для людей. Рестораны и паркинги, которые работают в законном русле это и поступления в бюджет города.

"Нам нужны умные подходы. Там, где нарушается закон, несет неудобства или опасность для киевлян - объект должен быть демонтирован. Но есть ряд тех, которые могут существовать, только нужно правильно все оформить. Все должно быть четко и прозрачно прописано в правилах", - уверена член межфракционного объединения "Успешный Киев" Богдана Тимощук.

Кроме того, "Успешный Киев" инициирует проект решения по обеспечению кадрового состава социальных работников в рамках инклюзивного образования.

"Есть предложение инициировать проект решения, который будет обеспечивать 3 года отработки выпускников по специальностям социальной сферы, которые они получили за бюджетный счет", - уверена член МФО Богдана Тимощук.

Также для поощрения молодежи работать в социальной сфере планируется ряд мероприятий для поднятия статуса профессии и материального поощрения самих педагогов.

"Прежде всего необходимо позаботиться о надбавках к заработной плате социальным работникам. Молодым специалистам нужно чувствовать себя уверенно, иметь финансовую независимость, снимать жилье и нормально жить. Увеличивать финансирования в этой области давно пора", - уверена член МФО Ксения Семенова.