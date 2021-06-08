"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда Черкассы-Львов

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С 1 июля восстанавливается курсирование поезда между Черкассами и Львовом

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Поезд №95/96 "Тясмин" Черкассы-Львов будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31 цифр), обратно - по четным", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что отправка из Черкасс будет происходить в 19:46, поезд будет прибывать во Львов в 10:37.

Отправление из Львова с 2 июля будет происходить в 14:30, прибытие в Черкассы - в 6:35.

Напомним, "Укрзализныця" определила самые популярные поезда и направления в Украине.