"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда Черкассы-Львов
С 1 июля восстанавливается курсирование поезда между Черкассами и Львовом
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Поезд №95/96 "Тясмин" Черкассы-Львов будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31 цифр), обратно - по четным", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что отправка из Черкасс будет происходить в 19:46, поезд будет прибывать во Львов в 10:37.
Отправление из Львова с 2 июля будет происходить в 14:30, прибытие в Черкассы - в 6:35.
Напомним, "Укрзализныця" определила самые популярные поезда и направления в Украине.
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