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10 июня 2021, 18:03 8

НАБУ обыскивает больницы "Укрзализныци" в Киеве и еще четырех городах

10 июня 2021, 18:03 8
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Фото: САП
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Работники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в клинических больницах "Укрзализныци" в Киев, Харькове, Львове, Одессе и Днепре

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Следователи расследуют хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, а именно 59 млн 933 тыс. грн, полученных от Национальной службы здоровья по программе "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19".

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 1 апреля 2021 года. Обыски осуществляют в административных помещениях, на оказание медицинских услуг пациентам следственные действия никоим образом не влияют", - сообщили в НАБУ.

В ведомстве просят граждан, которые в период с 30 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года лечились за свой счет по программе медицинских гарантий в больницах "Укрзализныци" Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра, обращаться на горячую линию 0-800-213 -200.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

обыск НАБУ Укрзализныця уголовное дело коррупция

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