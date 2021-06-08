В Минобразования получили и проверяют диссертацию Кивы

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Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы степени кандидата наук

Об этом в министерстве сообщили на запрос Радио Свобода, передает RegioNews.

26 мая 2021 года в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая послана заявителями, – говорится в письме пресс-службы ведомства.

Кроме того, планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету по государственному управлению. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, которая предусмотрена нормативно-правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".

Как сообщалось, 26 апреля нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

На следующий день экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы. По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание.

Еще через день во Львове требовали от властей отменить присуждение ученой степени Киве, а научного руководителя Кивы уволили с работы. Нардеп пообещал ему должность министра, когда придет к власти.