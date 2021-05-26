В дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО

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Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в этом году в дополнительной сессии ВНО, которая стартует с 29 июня, примут участие около 600 выпускников с оккупированных территорий

Как передает RegioNews, об этом Вакуленко рассказала в эфире "Громадского радио".

Она отметила, что это количество выпускников из Донбасса приблизительное - данные собирают от областных управлений образования.

Мы не собираем в системе регистрации таких данных - мы хотим защитить детей от утечки информации через другие источники, потому что списки участников ВНО размещены на пунктах тестирования и мы не уверены, что террористы не будут иметь доступа к этой информации. Поэтому такой графы в регистрации нет", - объясняет Вакуленко.

По ее словам, выпускники с оккупированных территорий после пересечения границы не будут находиться 14 дней на изоляции.

Вакуленко добавила, что во время сдачи тестирования действуют те же самые противоэпидемические меры, что и в прошлом году. В частности, на входе участникам ВНО измеряют температуру и обязывают надевать маску.

Если температура выше 37,3, то участник не допускается к тестированию. Его могут допустить только если есть справка, которая объясняет такую температуру, например, о заболевании щитовидной железы", – рассказала Вакуленко.

Она отметила, что единственное отличие проведения ВНО-2021 это то, что в прошлом году маски выдавали на пунктах проведения, а в этом году участники должны принести свои маски.

Как сообщалось, в Украине стартовала основная сессия ВНО-2021. Основная сессия внешнего независимого оценивания началась тестированием по химии.

Ранее стало известно, что основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.