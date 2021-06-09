Кабмин выделил из "ковидного" фонда 800 млн на доплаты работникам МВД

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Кабинет Министров выделил Министерству внутренних дел 800 млн грн из бюджета за счет программы "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями"

Соответствующее постановление № 588 от 9 июня опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

В частности, 71,599 млн грн выделили аппарату МВД для осуществления доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Государственной пограничной службе выделили 30,8 млн грн, Нацгвардии - 16,6 млн грн, ГСЧС получит 1,7 млн грн.

Наибольшая сумма предусмотрена Нацполиции - 679,261 млн грн - для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков просит еще 1,9 миллиарда из Фонда борьбы с COVID-19, средства хотят направить на доплаты полицейским.