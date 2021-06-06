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06 июня 2021, 17:01 67

Скоропостижно скончался заместитель командира полка "Азов" Александр Павлюк

06 июня 2021, 17:01 67
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Фото azov.org.ua
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В субботу, 5 июня, на 59-м году жизни скоропостижно скончался заместитель командира полка "Азов" по тылу Александр Павлюк с позывным "Чак"

Об этом сообщает официальный сайт полка "Азов", передает RegioNews.

58-летний старший лейтенант отвечал за материально-техническое обеспечение наших воинов. Он был настоящим другом для каждого – умел сплачивать людей и находил компромиссы в любых ситуациях, - заявили в "Азове".

Родом Александр Павлюк был из пгт Рокитное Ровенской области. Летом 2014 года познакомился с бойцами "Азова", осенью того же года вступление в ряды полка.

Сначала Чак исполнял обязанности обозного в третьей сотне полка, затем был заместителем по технике. Боец преданно служил и профессионально выполнял свои обязанности, поэтому впоследствии стал заместителем командира полка по тылу. Уникальные организационные способности Чака позволили практически создать и организовать с нуля тыловое обеспечение полка, за время службы восстановлены и построены военные городки под нужды жизнедеятельности подразделений. Подавляющее большинство инфраструктурных объектов на то время построено силами "Азова" за счет помощи волонтеров, привлеченных благодаря деятельности Александра Павлюка, - рассказали в "Азове".

За время своей преданной службы Александр Павлюк был неоднократно награжден высокими знаками отличия, в частности нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой от Верховной Рады, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Даниила Галицкого.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе оккупанты утром обстреляли Пески. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование.

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