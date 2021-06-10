Смертельное ДТП в Виннице: погиб человек, еще двое в реанимации

Фото: Нацполиция

Сегодня, 10 июня, на улице Лебединского столкнулись автомобиль Citroen и маршрутное такси. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия, еще два человека находятся в реанимации

Как сообщает RegioNews, об этом информирует полиция области.

По предварительным данным, 27-летний винничанин, управляя автомобилем Citroen Berlingo, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 32-летняя пассажирка и 28-летний водитель маршрутного такси каретами скорой помощи доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На момент аварии в салоне маршрутки пассажиров не было. Следственным управлением полиции открыто уголовное производство.

Напомним, 8 июня на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погибли мужчина с женой и их шестилетняя дочь.