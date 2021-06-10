Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины": потерь нет
За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы
Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.
Так, в районе Новотошковского российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на 7 часов утра, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Напомним, ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.