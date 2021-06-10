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Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины": потерь нет
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10 июня 2021, 08:11 58

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины": потерь нет

10 июня 2021, 08:11 58
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе Новотошковского российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 10 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

ООС Донбасс война военная техника обстрелы

 
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