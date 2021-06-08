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08 июня 2021, 11:59 662

В Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы

08 июня 2021, 11:59 662
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Фото: СБУ
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В Днепре судья одного из районных судов организовал схему получения неправомерной выгоды за вынесение неправосудных решений

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности задокументировано, что в одном из судебных процессов судья предложил адвокату одной из сторон спора вынести необходимое решение за неправомерное вознаграждение. Чтобы "закрыть глаза" на нарушение законодательства, судья хотел получить $2,5 тысячи.

Правоохранителями задокументирован факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения судьи о подозрении.

Ранее сообщалось, что работники Нацполиции задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук за вымогательство взятки.

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