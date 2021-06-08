В Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы
В Днепре судья одного из районных судов организовал схему получения неправомерной выгоды за вынесение неправосудных решений
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности задокументировано, что в одном из судебных процессов судья предложил адвокату одной из сторон спора вынести необходимое решение за неправомерное вознаграждение. Чтобы "закрыть глаза" на нарушение законодательства, судья хотел получить $2,5 тысячи.
Правоохранителями задокументирован факт получения всей суммы взятки судьей в служебном помещении", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения судьи о подозрении.
Ранее сообщалось, что работники Нацполиции задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии наук за вымогательство взятки.