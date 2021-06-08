СБУ провела обыски у основателей общественной организации "Партия Шария"

Фото: СБУ

Обыски проводились у двух учредителей общественной организации "Партия Шария" по адресам фактического проживания: в столице и в Бучанском районе Киевской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники СБУ провели обыски у учредителей общественной организации "Партия Шария", причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Во время проведения процессуальных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Кроме того, были проведены обыски в типографии, расположенной в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

В рамках открытых уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 марта Министерство юстиции обратилось в суд о запрете деятельности "Партии Шария".