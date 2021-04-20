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20 апреля 2021, 16:42 5

На Херсонщине поймали псевдоминера, который "заминировал" железнодорожную станцию

20 апреля 2021, 16:42 5
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Личность подозреваемого установили в течение получаса
Личность подозреваемого установили в течение получаса
Фото из открытых источников
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На Херсонщине полицейские установили личность подозреваемого в ложном сообщении о заминировании железнодорожной станции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Херсонской области.

В полицию вчера после 20:00 поступил звонок от неизвестного мужчины. Он рассказал, что железнодорожная станция Серогозы заминирована, после чего бросил трубку.

На место происшествия сразу направили следственно-оперативную группу отделения полиции №2 (с. Ивановка) Генического районного отдела полиции и работников ГСЧС. Территорию станции тщательно обследовали, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

Параллельно с этим сотрудники полиции работали над установлением личности псевдоминера. В течение 30 минут правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и угрозы работнику правоохранительного органа. Также установлено, что несколько дней назад сотрудники полиции составили в отношении мужчины административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, - сообщают в полиции.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе фоноскопическая. Собирается необходимая доказательная база. Открыто уголовное производство по ст.259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.

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Posted by Поліція Херсонської області on Tuesday, April 20, 2021

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