На Херсонщине поймали псевдоминера, который "заминировал" железнодорожную станцию

Личность подозреваемого установили в течение получаса

Личность подозреваемого установили в течение получаса

Фото из открытых источников

На Херсонщине полицейские установили личность подозреваемого в ложном сообщении о заминировании железнодорожной станции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Херсонской области.

В полицию вчера после 20:00 поступил звонок от неизвестного мужчины. Он рассказал, что железнодорожная станция Серогозы заминирована, после чего бросил трубку.

На место происшествия сразу направили следственно-оперативную группу отделения полиции №2 (с. Ивановка) Генического районного отдела полиции и работников ГСЧС. Территорию станции тщательно обследовали, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщение оказалось ложным.

Параллельно с этим сотрудники полиции работали над установлением личности псевдоминера. В течение 30 минут правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления и угрозы работнику правоохранительного органа. Также установлено, что несколько дней назад сотрудники полиции составили в отношении мужчины административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, - сообщают в полиции.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе фоноскопическая. Собирается необходимая доказательная база. Открыто уголовное производство по ст.259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.

На Херсонщині поліцейські встановили особу підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування залізничної станції... Posted by Поліція Херсонської області on Tuesday, April 20, 2021

Как сообщалось ранее, 25 марта президент подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Его приняли в начале марта.