На Житомирщине неизвестный расстрелял супругов в доме

Фото: Нацполиция

В Житомирском районе ночью, 8 июня, неизвестный стрелял в супруги. В результате полученных ранений мужчина погиб, его жену в тяжелом состоянии доставили в больницу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Предварительно установлено, что около 00:25, неизвестный находясь снаружи через окно стрелял в комнату частного дома, где находились супруги, которые отдыхали.

От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - сообщили правоохранители.

Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к происшествию и их место пребывания.

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