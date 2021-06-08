В центре Киева произошел конфликт: водитель эвакуатора получил ножевое ранение

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Киевские правоохранители разыскивают мужчину, который в ходе конфликта нанес ножевое ранение водителю эвакуатора на столичном Печерске

Как передает RegioNews, об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Так, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля Lexus возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители разыскивают мужчину и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, 4 июня в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении человека.