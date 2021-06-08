В центре Киева произошел конфликт: водитель эвакуатора получил ножевое ранение
Киевские правоохранители разыскивают мужчину, который в ходе конфликта нанес ножевое ранение водителю эвакуатора на столичном Печерске
Как передает RegioNews, об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.
Так, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.
По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля Lexus возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители разыскивают мужчину и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, 4 июня в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении человека.