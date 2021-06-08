На Харьковщине мужчина погиб от удара молнии

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В Харьковской области молния убила 62-летнего мужчину, который работал на огороде

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Сообщение о том, что на территории одного из домовладений в селе Красная Поляна лежит тело мужчины без признаков жизни, поступило в полицию 7 июня около 16:00.

Во время проверки полицейские установили личность погибшего. Им оказался 62-летний мужчина. В тот день он вместе с женой работали дома на огороде, во время чего мужчину ударила молния и он умер, - говорится в сообщении.

Тело гражданина без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай”. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщалось, в начале недели циклон снова накрыл дождями Украину. Пословица "лето пришло, солнце не обожгло" пока, в первую декаду июня, актуальна.