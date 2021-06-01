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01 июня 2021, 11:48 723

В Минобразования рассказали, кто сможет поступить в президентский университет

01 июня 2021, 11:48 723
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Фото: Минобразования
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Поступить в президентский университет, создание которого анонсировал глава государства Владимир Зеленский, смогут абитуриенты, сдавшие внешнее независимое оценивание

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Дом", пишет RegioNews.

"Мы будем стартовать с внешнего независимого оценивания (ВНО) как элемента ранжирования - по математике или другому предмету. Но это только начало. Это начало, когда из всей 300-тысячной армии выпускников, мы выберем 20 талантливых", - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что сначала после ВНО будет выбрано 1-2 тысячи человек. Далее будут другие этапы отбора.

По словам министра, начало образовательного процесса в вузе запланировано на 1 октября 2023 года. Указ президента включает в себя создание самого университета, архитектурной концепции, которая должна быть положена в технико-экономическое обоснование всего.

Напомним, 31 мая Зеленский подписал указ о создании в Украине университета будущего.

Украина Владимир Зеленский президент Минобразования университет

 
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