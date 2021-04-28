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Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
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28 апреля 2021, 13:59 5438

Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы

28 апреля 2021, 13:59 5438
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Фото: из открытых источников
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Научного руководителя, который помогал нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с диссертацией, уволили с работы.

Как передает RegioNews, об этом журналистам сообщил лично Кива.

"Просто кто-то из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", - рассказал он.

По словам нардепа, его научного руководителя, Владимира Гурковского, уволили сегодня, 28 апреля.

Я ему сказал, чтобы он не беспокоился. Придем к власти - сделаю министром образования", - заверил депутат.

Напомним, Владимир Гурковский - доктор наук из государственного управления, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации "Центр исследований проблем публичного управления".

Ранее сообщалось, что 26 апреля нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

Позже экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы. По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание.

Также во Львове требуют от власти отменить присуждение ученой степени Киве.

ОПЗЖ депутат Илья Кива руководитель диссертация

 
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