Во Львове требуют от властей отменить присуждение ученой степени Киве

Кива стал кандидатом наук 26 апреля

Кива стал кандидатом наук 26 апреля

Фото из открытых источников

Львовский областной совет просит отменить решение диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.

Соответствующее обращение Львовский областной совет направил к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров.

Отмечается, что депутаты облсовета возмущены сообщением о решении специализированного ученого совета присудить Киве научную степень кандидата наук по государственному управлению.

”Члены специализированного ученого совета, которые присутствовали на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки", - говорится в обращении.

Депутаты просят Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить это решение.

Напомним, 26 апреля нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

Позже экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы.