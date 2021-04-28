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Во Львове требуют от властей отменить присуждение ученой степени Киве
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28 апреля 2021, 09:58 2141

Во Львове требуют от властей отменить присуждение ученой степени Киве

28 апреля 2021, 09:58 2141
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Кива стал кандидатом наук 26 апреля
Кива стал кандидатом наук 26 апреля
Фото из открытых источников
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Львовский областной совет просит отменить решение диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства, пишет RegioNews.

Соответствующее обращение Львовский областной совет направил к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров.

Отмечается, что депутаты облсовета возмущены сообщением о решении специализированного ученого совета присудить Киве научную степень кандидата наук по государственному управлению.

”Члены специализированного ученого совета, которые присутствовали на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки", - говорится в обращении.

Депутаты просят Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить это решение.

Напомним, 26 апреля нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

Позже экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы.

Украина Львов нардеп Илья Кива диссертация

 
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