Экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы

По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание

По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание

Фото: Facebook

Кандидат медицинских наук, бывший пресс-секретарь Минздрава Украины Александр Ябчанка публично сжег свой диплом из-за того, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива успешно защитил свою диссертацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Ябчанка.

По мнению ученого, сам факт того, что Илья Кива успешно защитил кандидатскую диссертацию, дискредитирует звание кандидата наук.

Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". Учитывая это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано", – написал он.

Ябчанка просит считать это официальным заявлением с требованием лишить его ученой степени кандидата медицинских наук.

Призываю других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью. Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", – добавил он.

Кроме того, як показывает расследование Даниила Мокрика для Bihus.Info, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива добавил к своей кандидатской диссертации на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей диссертации указал материалы научно-практических конференций, которые отсутствуют в официальных сборниках.

Напомним, народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива 26 мая защитил кандидатскую диссертацию, члены Научного совета присвоили ему научную степень в области государственного управления.