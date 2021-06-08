В День Независимости в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и салютом

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В День Независимости на ул. Крещатик и Майдане Независимости в Киеве состоится торжественный концерт и парад войск с пролетом авиации

Соответствующий план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины обнародован на Правительственном портале, передает RegioNews.

На 24 августа 2021 года запланирована организация и проведение по случаю 30-й годовщины независимости Украины торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров)", - говорится в сообщении.

Ответственными за это назначили Министерство обороны, МВД, минкульт, СБУ, Управления госохраны, Нацгвардию, Администрацию Госпогранслужбы, ГСЧС, Госспецсвязи, Национальную полицию, Минветеранов и КГГА.

24 августа на Михайловской площади и Владимирском проезде состоится показ современных образцов вооружения и техники, также запланирован артиллерийский салют на Трухановом острове.

Планируется учредительный Саммит Крымской платформы, состоятся также церемонии возложения цветов в Киеве и других населенных пунктах к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС и АТО, и минуты молчания.

В День флага, 23 августа, состоится церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины во всех населенных пунктах Украины.

Также планируется проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины.

Кроме того, 23-24 августа в Киеве будет проведено на реке Днепр торжественное прохождение катеров и пролет авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина одолжила у Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика ко Дню Независимости.