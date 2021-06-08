11:26  08 июня
Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос
10:26  08 июня
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
08:09  08 июня
С начала суток на Донбассе зафиксировано два новых нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
08 июня 2021, 14:02 327

В День Независимости в Киеве пройдет парад с пролетом авиации и салютом

08 июня 2021, 14:02 327
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В День Независимости на ул. Крещатик и Майдане Независимости в Киеве состоится торжественный концерт и парад войск с пролетом авиации

Соответствующий план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины обнародован на Правительственном портале, передает RegioNews.

На 24 августа 2021 года запланирована организация и проведение по случаю 30-й годовщины независимости Украины торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров)", - говорится в сообщении.

Ответственными за это назначили Министерство обороны, МВД, минкульт, СБУ, Управления госохраны, Нацгвардию, Администрацию Госпогранслужбы, ГСЧС, Госспецсвязи, Национальную полицию, Минветеранов и КГГА.

24 августа на Михайловской площади и Владимирском проезде состоится показ современных образцов вооружения и техники, также запланирован артиллерийский салют на Трухановом острове.

Планируется учредительный Саммит Крымской платформы, состоятся также церемонии возложения цветов в Киеве и других населенных пунктах к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС и АТО, и минуты молчания.

В День флага, 23 августа, состоится церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины во всех населенных пунктах Украины.

Также планируется проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины.

Кроме того, 23-24 августа в Киеве будет проведено на реке Днепр торжественное прохождение катеров и пролет авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина одолжила у Швеции оригинал Конституции Пилипа Орлика ко Дню Независимости.

Кабмин праздник парад Программа День независимости

Кабмин смягчил карантинные ограничения в Украине, - постановление
07 июня 2021, 19:44
ФОПы начнут получать карантинные выплаты уже на этой неделе - Кабмин
07 июня 2021, 15:31
Программа "Доступные лекарства" расширится, - Нацслужба здоровья
06 июня 2021, 17:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram