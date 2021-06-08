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08 июня 2021, 15:43 294

У жителя Львова диагностировали бразильский штамм коронавируса

08 июня 2021, 15:43 294
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Фото: из открытых источников
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В львовянина подтвердили бразильский штамм коронавирусной инфекции, который проявляет в три раза более заразным, чем обычный

Об этом сообщает издание 032.ua со ссылкой на исполняющую обязанности генерального директора Львовского областного лабораторного центра Наталью Иванченко, передает RegioNews.

Известно, что львовянин приехал в Италию, и там почувствовал себя плохо. Он обратился к врачам, после обследования у мужчины обнаружили бразильский штамм COVID-19.

После этого сразу проверили людей, с которыми он контактировал во Львове. У них признаков заболевания COVID-19 не обнаружили. Сейчас о здоровье мужчины ничего не известно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, какой штамм коронавируса больше всего обнаруживали у киевлян.

Львов коронавирус штамм болезнь Италия

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