Украина получила новую партию вакцины Pfizer
Сегодня, 8 июня, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНИСЕФ.
Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 850 доз вакцины Pfizer - бесплатно в рамках COVAX", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.
Напомним, 26 мая Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета.
18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer она насчитывает 120 тысяч доз.
Также сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.
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