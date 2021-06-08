Украина получила новую партию вакцины Pfizer

Фото: unicef.org

Сегодня, 8 июня, в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНИСЕФ.

Всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину поступит 473 850 доз вакцины Pfizer - бесплатно в рамках COVAX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.

Напомним, 26 мая Украина получила партию вакцины Pfizer, которую купили за средства бюджета.

18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer она насчитывает 120 тысяч доз.

Также сообщалось, что Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.