На Житомирщине в ДТП попала семья капеллана

Фото: Нацполиция

В Житомирской области утром 4 июня в аварию попал 56-летний военный капеллан с семьей 42-летней женой и двумя дочерьми 8 и 15 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen Т4, житель Днепропетровщины, выехал за пределы дороги и попал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил он и его пассажиры: жена и две дочери. Всех их доставили в медицинские учреждения. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.