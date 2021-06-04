На Житомирщине в ДТП попала семья капеллана
В Житомирской области утром 4 июня в аварию попал 56-летний военный капеллан с семьей 42-летней женой и двумя дочерьми 8 и 15 лет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen Т4, житель Днепропетровщины, выехал за пределы дороги и попал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил он и его пассажиры: жена и две дочери. Всех их доставили в медицинские учреждения. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.
В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.