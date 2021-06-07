У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора
Об этом сообщает BBC News Украина, передает RegioNews.
Это звание он получил еще при президентстве Виктора Ющенко. Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета", - говорится в сообщении.
Известно, что за лишение Александра Лукашенко звания почетного доктора университета члены ученого совета голосовали в тайном режиме.
Накануне ректор Владимир Бугров обратился к ученому совету, который имеет право присваивать почетные звания, с призывом забрать его у Александра Лукашенко.
Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - заявил Бугров.
Для того, чтобы лишить его этого звания, ученый совет принял соответствующие изменения в порядок присвоения звания почетного доктора. Ранее такого механизма не существовало.
Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании запретил полеты над воздушным пространством Беларуси после задержания самолета с белорусским оппозиционером на борту.
Также сообщалось, что ректор КНУ им. Шевченко хочет лишить Лукашенко звание почетного доктора.