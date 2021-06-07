14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
13:58  07 июня
СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который шпионил на иностранную спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 14:57 252

У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко

07 июня 2021, 14:57 252
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора

Об этом сообщает BBC News Украина, передает RegioNews.

Это звание он получил еще при президентстве Виктора Ющенко. Киевский национальный университет имеет более 80 почетных докторов, и это первое такое решение в истории столичного университета", - говорится в сообщении.

Известно, что за лишение Александра Лукашенко звания почетного доктора университета члены ученого совета голосовали в тайном режиме.

Накануне ректор Владимир Бугров обратился к ученому совету, который имеет право присваивать почетные звания, с призывом забрать его у Александра Лукашенко.

Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - заявил Бугров.

Для того, чтобы лишить его этого звания, ученый совет принял соответствующие изменения в порядок присвоения звания почетного доктора. Ранее такого механизма не существовало.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании запретил полеты над воздушным пространством Беларуси после задержания самолета с белорусским оппозиционером на борту.

Также сообщалось, что ректор КНУ им. Шевченко хочет лишить Лукашенко звание почетного доктора.

Беларусь звание голосование Александр Лукашенко КНУ им. Шевченко

Из-за шагов Беларуси в сторону сотрудничества с Россией, Украина усиливает охрану границы с ней, - спикер Госпогранслужбы
04 июня 2021, 20:59
В СНБО назвали условие для возобновления авиасообщения с Беларусью
04 июня 2021, 18:06
Нардепы сегодня не приняли ни одного законопроекта
04 июня 2021, 15:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua