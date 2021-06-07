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07 июня 2021, 13:33 1402

Рада планирует увеличить территорию трех городов на Полтавщине, Виннитчине и Львовщине

07 июня 2021, 13:33 1402
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Фото: из открытых источников
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Верховной Раде рекомендуют принять постановления №5487, №5489 и №5491, которыми предусматривается расширение территории трех украинских городов

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента, передает RegioNews.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства.

В частности, территорию города Миргород Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара и утвердить его территорию общей площадью 4265,05 га.

Также планируется расширить территорию города Ильинцы Винницкой области на 2326 га и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров.

Границы города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 га.

Заслушав информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, выяснив позицию членов комитета, комитет принял выводы рекомендовать Верховной Раде принять проекты постановлений в целом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появился атлас нового административно-территориального устройства.

Верховная Рада Винницкая область Полтавская область территория город

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