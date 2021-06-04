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04 июня 2021, 16:47 1382

В недавно запущенном поезде до Вены уже нашли контрабанду

04 июня 2021, 16:47 1382
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Фото Госпогранслужбы
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В международном поезде “Киев — Вена”, который начал курсировать только с июня, обнаружили контрабандные сигареты. В Укрзализныце говорят: если причастны их работники — их уволят

О находке сообщили в Госпогранслужбе, передает RegioNews.

Сегодня ночью пограничники и таможенники обнаружили попытку незаконного перемещения партии сигарет в железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)”.

Скрытые от контроля сигареты пытались перевезти в Венгрию международным пассажирским поездом сообщением "Киев-Вена”. Заметим, что курсирование этого поезда возобновили только 1 июня, а правонарушители уже пытаются использовать это в противоправных целях, - отметили в ведомстве.

Табачные изделия обнаружили при осмотре пассажирского вагона. В обшивке над окном правоохранители нашли черные полиэтиленовые пакеты, в которых были сигареты белорусского производства без марок акцизного сбора Украины.

По подсчетам, в тайнике пытались переместить 110 пачек табачных изделий. Они были изъяты сотрудниками таможни. Сумму оценки обнаруженных сигарет сейчас устанавливают.

По данному факту Укразализныця начала проверку.

В УЗ отметили, что если будет установлено, что к контрабанде сигарет причастны их работники - "они сразу будут уволены с занимаемых должностей".

Как сообщалось, "Укрзализныця" с июня начала восстанавливать международные пассажирские перевозки. Уже есть договоренности о сообщении с Австрией и Венгрией.

Раньше следователи сообщили о подозрении чиновнику "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч госсредств.

Также правоохранители разоблачили схему на 4,5 млн в одном из подразделений "Укрзализныци".

Укрзализныця Госпогранслужба таможня контрабанда сигареты поезд

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